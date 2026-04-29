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Flash Mob a Montecitorio sulla prevenzione contro il rischio infarto – Il video

29 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 In piazza Montecitorio il flash mob – dedicato alla prevenzione – dell’Associazione “Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco”. La Camera ha poi ospitato un forum sul tema, introdotto dal Vicepresidente Giorgio Mulè. Il protagonista della giornata è stato Gabriele Brizio, giovanissimo che fu salvato dall'intervento di un allenatore. Nell'aprire l'evento, Mulè, promotore della legge n. 116 del 2021 (sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici), ha sottolineato l’importanza della formazione per l’utilizzo degli strumenti salvavita nei luoghi pubblici. "È un impegno fondamentale per continuare a garantire risultati straordinari nella tutela della vita umana, puntando a mantenere la percentuale del 100% dei salvati". "La prevenzione – ha aggiunto il Vicepresidente – è responsabilità condivisa: conoscenza, formazione e accessibilità degli strumenti possono fare la differenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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