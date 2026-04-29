Meloni ai cronisti al termine della conferenza stampa: 'Vi ringrazio e arrivederci' e batte le mani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 Al termine del Consiglio dei Ministri, si è svolta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev