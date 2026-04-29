Tajani: Abbiamo dato disposizioni alla marina di essere pronta per eventuale operazioni a Hormuz – Il video
(Agenzia Vista) Torino, 29 aprile 2026 "Abbiamo dato disposizione alla marina di essere pronta per eventuali operazioni internazionali sotto la bandiera dell'Onu o dell'Ue, vediamo. Per partecipare ad attività di sminamento", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine dell'evento “Obiettivo Export: imprese e territori del Nord Italia”, a Torino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev