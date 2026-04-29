Trump: Mia madre aveva una cotta per Re Carlo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 29 aprile 2026 “E mia madre… lo vedo ancora così chiaramente. Amava la Famiglia Reale e amava la Regina. Ogni volta che la Regina era coinvolta in una cerimonia o altro, mia madre rimaneva incollata alla televisione e diceva: 'Guarda Donald, guarda com'è bello'. Amava davvero la famiglia. Ma ricordo anche che diceva molto chiaramente: 'Charles, guarda, il giovane Charles, è così carino'”, così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso alla Casa Bianca, al ricevimento dei Reali Britannici alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev