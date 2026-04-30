Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Una mobilitazione di massa ha attraversato la Capitale e i principali centri italiani in risposta al recente intervento militare contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Davanti al Colosseo, migliaia di persone, con una folta rappresentanza di studenti, hanno dato vita a un corteo pacifico caratterizzato dall’esposizione di bandiere palestinesi e dalla recitazione di slogan critici verso l'esecutivo e le politiche internazionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev