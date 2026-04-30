Manfredi (Anci): Piano Casa risposta utile a una emergenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Anci si è fatta parte attiva da due anni nel cercare di presentare proposte con raccolta di progetti e misure di semplificazione in materia di politiche abitative, spingendo anche in ambito europeo affinché il tema della casa diventasse una priorità. Bisogna mantenere un equilibrio tra controllo della spesa e investimenti per sostenere l'economia del Paese e questo anche attraverso le risorse destinate alle infrastrutture. Quindi, sostenere politiche attive per la casa vuol dire continuare", così il Sindaco di Napoli e Presidente dell'Anci Gaetano Manfredi alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev