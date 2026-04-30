Meloni Grande sostenitrice del taglio strutturale delle accise, ma ora non è priorità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Guardi, lei sa come la penso sul taglio delle accise in termini assoluti. Dopodiché, il problema del taglio delle accise è che, nella fase nella quale ci troviamo, e in assoluto io sono una grande sostenitrice, come il mio amico e collega Matteo Salvini, del taglio delle accise, dopodiché, come vi ho detto tante volte, si lavora per le priorità che si hanno in quel momento", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev