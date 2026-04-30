Meloni: Questa Nazione ha tutte le carte in regola per uscire dalla crisi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Guardi, il messaggio che passa è che cerchiamo di risolvere dei problemi. Che nonostante la situazione difficile, questa Nazione ha tutte le carte in regola per superare la crisi. Il Governo cerca di fare il suo meglio per dare delle risposte", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev