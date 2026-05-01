Guerra Ucraina, massiccio attacco russo con oltre 200 droni, feriti e blackout in varie città – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 29 aprile 2026 Una nuova ondata di raid russi ha colpito duramente diverse regioni dell'Ucraina nelle ultime ore, causando decine di feriti e gravi danni alle infrastrutture civili ed energetiche. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la Russia ha lanciato oltre 200 droni e missili balistici durante la notte, seguiti da altri 30 droni d'attacco in mattinata. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev