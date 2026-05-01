Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse

Le squadre di terra di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte

3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e le strade chiuse. È il bilancio ancora provvisorio dell’incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta in Lucchesia. E che ieri ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). A notte fonda a causa dell’aumento delle raffiche di vento che ha spinto le fiamme ancora più forte è stata emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la “Lungomonte”. Intanto le squadre di terra di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte.

L’incendio sul monte Faeta

Il centro operativo comunale è tuttora aperto per fornire assistenza alla popolazione. Il comune aveva già attrezzato una palestra per ospitare le persone precedentemente evacuate nella parte più alta della vallata. Attualmente operano sul versante di Asciano 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti, jeep e veicoli logistici e a supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre di esercito, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair partiti da Roma e Genova.

La strada statale 12

Il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani ha avvertito che è stato attivato «il sistema di protezione civile e sanitario per supporto ai cittadini e dei fragili nelle evacuazioni, cucina da campo e assistenza per la notte.Il forte vento ancora in corso spinge le fiamme e complica le operazioni, al momento la superficie stimata è di circa 800 ettari». A causa dell’incendio Anas ha chiuso al traffico in via precauzionale un tratto di circa 1,5 km sulla statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero” a San Giuliano Terme (Pisa). Lungo il tratto interdetto al transito si trova la galleria ‘Monti Pisani’.

Le squadre Anas sono sul posto per la regolazione della circolazione, si spiega in una nota, che è temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale. La statale sarà riaperta al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la viabilità.