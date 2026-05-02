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POLITICAPunti di VistaVideo

'Non è un dibattito televisivo' su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev – Il video

02 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su la7 Domenica alle 09.40 e in replica in terza serata Lunedì e Martedì in terza serata. Il decreto Primo Maggio e la conferenza della Premier Meloni, il corteo del 25 Aprile, Schlein, Trump e molto altro. In apertura un nuovo balletto iconico per saltare oltre i confini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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