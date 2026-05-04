Kallas: Truppe americane in Europa proteggono anche gli interessi degli Usa – Il video

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "Si è parlato a lungo del ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa, ma ovviamente il tempismo di questo annuncio arriva come una sorpresa. Credo che ciò dimostri che dobbiamo davvero rafforzare il pilastro europeo all'interno della NATO e che dobbiamo fare di più. Voglio dire, le truppe americane non sono in Europa solo per proteggere gli interessi europei, ma anche quelli americani", così la Vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas in un punto stampa a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev