Mattarella: Esercito deve salvaguardare indipendenza del Paese in periodo di crisi internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026 "Oggi lo scenario è mutato e si manifestano crisi dagli effetti globali. L’attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala, caratterizzati da minacce ibride e asimmetriche, hanno travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev