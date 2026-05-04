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Mattarella: IA ha un ruolo crescente nella Difesa, ma non può sostituire il discernimento umano – Il video

04 Maggio 2026 - 16:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026 "La professionalità delle Forze Armate, insieme all'etica che le guida, è oggi alla prova dell'impiego di sistemi d'arma sorretti dall'intelligenza artificiale. Ma è sempre il soldato a restare il baricentro non sostituibile anche nella guerra contemporanea. La tecnologia gioca un ruolo senza precedenti sui campi di battaglia, un ruolo crescente, ma non può sostituire il discernimento umano. Guai a operare diversamente, le tragedie si moltiplicherebbero, e se n'è già registrato qualche esempio", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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