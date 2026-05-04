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Mattarella ricorda Alex Zanardi: Figura che richiama riconoscenza e che illumina lo sport – Il video

04 Maggio 2026 - 15:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026 "Vorrei ricordare un atleta che è stato eccellente nel mondo dei motori e poi delle Paralimpiadi, Alex Zanardi. E' stato una persona che ha lasciato del valori umani che vanno oltre lo sport, dando un senso al ruolo che ha nella società", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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