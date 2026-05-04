Meloni: Europa deve passare dalla capacità di reagire alle crisi a quella di prevenirle – Il video

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "Il punto è: se abbiamo questa policrisi, siamo in grado di affrontarla nel modo in cui deve essere affrontata? La mia idea è che a livello di Unione Europea, per esempio, negli ultimi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di rispondere alle emergenze. Lo abbiamo fatto con la crisi pandemica, lo abbiamo fatto con l'Ucraina, ma penso anche che ora dobbiamo fare un salto di qualità. Ciò significa passare dalla nostra capacità di reagire alla nostra capacità di anticipare", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev