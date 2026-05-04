Meloni: Per evitare crisi migratoria bisogna combattere trafficanti e cooperare con Paesi origine – Il video

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "Abbiamo fatto passi avanti anche a livello di Consiglio d'Europa, dove stiamo lavorando per dare un'interpretazione più moderna delle convenzioni esistenti, scritte molti anni fa. E a livello dell'EPC (Comunità Politica Europea), insieme a Keir Starmer, abbiamo promosso una dichiarazione che negli ultimi giorni ha già raggiunto la firma di 31 Paesi. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Nella proposta presentata con Keir, la posizione è molto chiara: dobbiamo combattere contro i trafficanti, dobbiamo evitare che si ripeta una crisi come quella del 2015 e dobbiamo cooperare con i Paesi di origine e di transito", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev