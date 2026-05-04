Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Von Der Leyen: Europa deve essere più indipendente su energia, puntiamo su rinnovabili e nucleare – Il video

04 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "La prima è l'energia. Siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili importati e, di conseguenza, sempre condizionati dalla volatilità dei mercati globali. Dobbiamo aumentare le nostre risorse interne in Europa, ovvero le energie rinnovabili e l'energia nucleare, perché sono prodotte localmente, sono più economiche e sono sicure", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in un punto stampa a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Piano Casa, a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee, tutti i requisiti

2.

Da Casalino a Matty il Biondo, fino a quello che si fa chiamare “Cupido” la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggio

3.

«Avevamo già la sua cameretta»: parla la coppia uruguaiana scartata per Nicole Minetti. Il nodo dei precedenti penali dietro il via libera lampo

4.

Il Quirinale ha 5 milioni in più da spendere, ma si lamenta: «Pochi rispetto all’inflazione». Mezzo milione extra ai collaboratori di Mattarella

5.

«Chi mi ha dato della p*****a ora paga», Silvia Salis querela gli hater e incassa i primi 5mila euro (che andranno in beneficenza) – Il video