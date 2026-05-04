Von Der Leyen: Europa deve essere più indipendente su energia, puntiamo su rinnovabili e nucleare – Il video

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "La prima è l'energia. Siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili importati e, di conseguenza, sempre condizionati dalla volatilità dei mercati globali. Dobbiamo aumentare le nostre risorse interne in Europa, ovvero le energie rinnovabili e l'energia nucleare, perché sono prodotte localmente, sono più economiche e sono sicure", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in un punto stampa a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev