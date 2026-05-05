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Bisio scherza al Quirinale sul film di Sorrentino 'La Grazia': Una parola che dico sottovoce – Il video

05 Maggio 2026 - 22:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 “Conoscendo la mia fama di gaffeur gli amici mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire e prometto che non lo farò; ma ce n’è una che non posso non dire, perché ha ottenuto 14 candidature, mi riferisco al film di Paolo Sorrentino, la dirò sottovoce anche per non creare imbarazzi da parte di nessuno”, così Claudio Bisio, all’inizio del suo intervento alla cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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