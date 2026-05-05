Schlein: Critiche Trump al Papa che predica la pace sono inspiegabili, inaccettabili e gravi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 “Ciò che mette a rischio e in pericolo la vita di moltissime persone in giro per il mondo sono queste guerre che Trump continua a portare in diversi Paesi. Ricordiamo che da quando ha iniziato ha già bombardato 7 guerre. Questa guerra illegale che ha iniziato in Iran non doveva nemmeno cominciare e deve finire quanto prima, anche perché ha rafforzato il regime dell’Iran contro cui lottano gli iraniani”, il commento della Segretaria Dem Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev