50esimo Sisma Friuli, Mattarella: Concetto di resilienza ha qui le sue radici – Il video

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 "Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui, in questa terra, la sua radice. Dal modo con il quale i friulani hanno reagito all’”Orcolat”, che quella sera, e poi di nuovo nel settembre successivo, sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento. Con la tenacia, con il lavoro, con l’impegno delle comunità", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Consiglio Regionale Straordinario in Friuli, in occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev