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Mattarella: Sisma Friuli ha segnato la storia dell'Italia intera – Il video

07 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Gemona 06, maggio 2026 "Chi ha vissuto quel dolore – molti qui presenti – chi ha memoria diretta di quei giorni di terrore e disperazione, chi ha preso parte, da bambino o già da adulto, al lungo, faticoso, cammino della ricostruzione, sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, bensì di un evento che ha segnato la storia di questi territori e di queste comunità. E dell’intera Italia", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Consiglio Regionale Straordinario in Friuli, in occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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