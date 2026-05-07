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Meloni: Italia e Polonia condividono radici culturali profonde – Il video

07 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali che sono molto profonde, che risalgono indietro di secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e molto simbolica, e cioè che Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente polacco Donald Tusk a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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