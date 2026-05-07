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Meloni: Polonia in prima fila nella difesa dei confini esterni dell'Ue – Il video

07 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "La Polonia stessa è in prima fila per difendere i confini esterni dell'Unione Europea dall'immigrazione irregolare, in questo caso anche utilizzata in modo, diciamo così, strumentale, e quindi dobbiamo ringraziare i nostri colleghi, amici polacchi, per il lavoro che fanno ovviamente anche per difendere la sicurezza di tutti noi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente polacco Donald Tusk a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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