Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di Garlasco
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Con Crosetto abbiamo deciso di informare il Parlamento sulla situazione a Hormuz – Il video

07 Maggio 2026 - 21:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Con il Ministro Crosetto abbiamo deciso di informare il Parlamento. Abbiamo scritto oggi ai Presidenti delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Siamo pronti a informare su tutta la situazione politico-militare nell'area", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione Italia/Fao/Med9 su blocco Hormuz e conseguenze per energia e fertilizzanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

3.

Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

4.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

5.

David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video