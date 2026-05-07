Tajani: Con Crosetto abbiamo deciso di informare il Parlamento sulla situazione a Hormuz – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Con il Ministro Crosetto abbiamo deciso di informare il Parlamento. Abbiamo scritto oggi ai Presidenti delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Siamo pronti a informare su tutta la situazione politico-militare nell'area", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione Italia/Fao/Med9 su blocco Hormuz e conseguenze per energia e fertilizzanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev