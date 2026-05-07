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Trump si scusa con Melania ridendo: Il correttore automatico la trasformava in 'Melody' – Il video

07 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 06 maggio 2026 "E sapete, amo il nome Melody perché per molto tempo… sapete, hanno il correttore ortografico e la correzione automatica su queste folli macchine che usiamo per pubblicare 'Truth', o come si chiamavano una volta, 'tweet' e ogni volta che scrivevo Melania, il sistema lo correggeva in Melody", così il Presidente degli Usa Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca nella East Room per celebrare il Military Mother’s Day. Courtesy: Casa Bianca

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