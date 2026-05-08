Meloni incontra Rubio: Entrambi comprendiamo importanza di difendere propri interessi nazionali – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 08 maggio 2026 "Ovviamente abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, della prossima visita del Presidente americano. Quindi, insomma, sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni: entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che, insomma, su questo ci si trovi d'accordo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel Punto stampa prima di partecipare all'iniziativa “L’Agricoltura, il Futuro” di Confagricoltura. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev