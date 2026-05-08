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Rubio: Inaccettabile tentativo dell'Iran di controllare acque internazionali SOTT – Il video

08 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Ovviamente, abbiamo visto le notizie durante la notte secondo cui l'Iran ha istituito, o sta cercando di istituire, un'agenzia che controllerà il traffico nello stretto. Sarebbe molto problematico, anzi, sarebbe inaccettabile. Voglio dire, la normalizzazione del loro controllo sulle acque internazionali è sia illegale che semplicemente inaccettabile, e il mondo deve iniziare a chiedersi cosa sia disposto a fare se l'Iran cercasse di normalizzare il controllo di una via d'acqua internazionale. Penso che sia inaccettabile", così il Segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro con Meloni. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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