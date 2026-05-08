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Tajani: Ho ribadito a Rubio l'importanza della presenza americana in Europa per rafforzare la Nato – Il video

08 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Abbiamo affrontato la questione del Venezuela, abbiamo affrontato la questione di Cuba. Ho ribadito l'importanza della presenza americana in Europa per rafforzare la Nato", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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