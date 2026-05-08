Tajani: Sapevo delle origini italiane di Rubio, così abbiamo trovato la storia della sua famiglia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Visto che mi aveva raccontato che aveva degli antenati italiani, erano originari di Casale Monferrato, il Segretario di Stato ci ha dato i nomi e il sindaco di Casale Monferrato, e lo ringrazio insieme al Presidente della Regione Piemonte, con la curia di Casale, hanno trovato la storia della sua famiglia di parte italiana", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev