Bonelli: A Hormuz la guerra è di Trump e Netanyahu, Italia ne stia lontana – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2026 "L’Italia stia lontana dallo stretto di Hormuz perché quella è la guerra di Trump e Netanyahu fatta in nome degli interessi dei signori della guerra e del petrolio e di Israele che vuole continuare a bombardare la Palestina. Lavoriamo invece per la pace, riduciamo la nostra dipendenza dal gas e puntiamo sulle rinnovabili", così Angelo Bonelli di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev