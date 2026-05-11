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Bonelli: A Hormuz la guerra è di Trump e Netanyahu, Italia ne stia lontana – Il video

11 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2026 "L’Italia stia lontana dallo stretto di Hormuz perché quella è la guerra di Trump e Netanyahu fatta in nome degli interessi dei signori della guerra e del petrolio e di Israele che vuole continuare a bombardare la Palestina. Lavoriamo invece per la pace, riduciamo la nostra dipendenza dal gas e puntiamo sulle rinnovabili", così Angelo Bonelli di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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