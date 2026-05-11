Concerto alla Scala, Fontana (Lombardia): Simbolo di rinascita, significativa presenza di Mattarella – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 11 maggio 2026 "Una bellissima giornata. È stato significativo che 80 anni fa proprio i cittadini e la città di Milano decidessero di partire dalla ricostruzione della Scala. È significativo che a 80 anni ci sia il Presidente della Repubblica per festeggiare e ricordare questa… questa ricorrenza", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del concerto alla Scala di Milano per 80° anniversario del concerto di riapertura della Scala ricostruita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev