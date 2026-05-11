Consiglio Ue, Tajani: Parlato anche della possibilità di intervenire sui prodotti dei coloni – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 maggio 2026 "Oggi non se n’è parlato, c’è una lista dove non c’erano i ministri. Oggi non se n’è parlato. Si è parlato della lista già predisposta dei coloni, di Hamas e si è parlato in generale della possibilità di intervenire sui prodotti realizzati dai coloni… però con un dibattito dove noi abbiamo detto siamo disponibili a esaminare, vediamo qual è la proposta concreta, aspettiamo la Commissione. Poi la conclusione è stata quella che la Commissione dovrà formulare una proposta", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine Consiglio Ue per gli Affari Europei a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev