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Schlein a Toronto: Meloni e Trump hanno perso insieme a Orban – Il video

11 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Toronto, 09 maggio 2026 "Non credo che abbia perso da solo. Penso che Trump, Vance e anche gli altri leader, inclusa Meloni che ha sostenuto Trump in Ungheria, abbiano perso con lui. Ma, come è stato detto, la società civile si è mobilitata in tutto il Paese. I giovani hanno fatto la differenza, le donne hanno fatto la differenza in Ungheria", così Elly Schlein al Global Progress Action Summit 2026. Courtesy: Center for American Progress Action Fund Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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