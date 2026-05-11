Schlein a Toronto: Meloni e Trump hanno perso insieme a Orban – Il video

(Agenzia Vista) Toronto, 09 maggio 2026 "Non credo che abbia perso da solo. Penso che Trump, Vance e anche gli altri leader, inclusa Meloni che ha sostenuto Trump in Ungheria, abbiano perso con lui. Ma, come è stato detto, la società civile si è mobilitata in tutto il Paese. I giovani hanno fatto la differenza, le donne hanno fatto la differenza in Ungheria", così Elly Schlein al Global Progress Action Summit 2026. Courtesy: Center for American Progress Action Fund Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev