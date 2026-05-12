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Schlein ad Albano Laziale: La nostra Costituzione antifascista miglior programma da attuare – Il video

12 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Ma quando in questa campagna elettorale vi chiederanno perché devono andare a votare, perché devono credere ancora nella politica, perché… e chi siete voi? Voi dovete avere una risposta chiara, e non la dovete cercare lontano, perché questa preziosa coalizione che si è unita per sostenere Massimiliano, le ragioni dell'unità, così preziose, le ha trovate in un documento ancora straordinario e molto attuale che è la nostra Costituzione antifascista. Quello è il miglior programma da attuare!", così Elly Schlein segretaria del Partito Democratico per un incontro con i cittadini insieme a Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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