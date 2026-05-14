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Trump a Xi Jinping: Abbiamo un ottimo rapporto, risolviamo i problemi velocemente – Il video

14 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 14 maggio 2026 "Dunque, come sapete, il Presidente è atterrato in Cina poche ore fa. Sapete, per via dei protocolli del Secret Service, non viaggio fuori dal Paese insieme al Presidente degli Stati Uniti. Quindi in giorni come questo, a volte mi sento un po' come Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo. Cammino per la Casa Bianca ed è tutto molto silenzioso, non c’è nessuno, e mi ci vuole un secondo per realizzare esattamente cosa stia succedendo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al bilaterale con il presidente della Cina Xi Jinping a Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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