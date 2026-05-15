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Rocca (Lazio) inaugura il rinnovamento del San Camillo: Luogo di lavoro più dignitoso e funzionale – Il video

15 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "Si danno dei luoghi di lavoro migliori, più dignitosi, più funzionali per l'accoglienza delle grandi emergenze, dei codici rossi e quindi, insomma, sono percorsi che garantiscono ai nostri operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale di poter lavorare con una maggiore fluidità, una maggiore razionalità", così Francesco Rocca Presidente della Regione Lazio all'evento di inaugurazione della riqualificazione del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanin. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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