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Iran, Trump: «Hanno interesse a raggiungere accordo». Un drone causa un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati

17 Maggio 2026 - 12:38 Alba Romano
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Ghalibaf nominato inviato speciale dell'Iran per la Cina
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l’Iran ha «interesse a raggiungere un accordo». Lo ha dichiarato in un’intervista al corrispondente di Bfmtv negli Stati Uniti, Antoine Heulard, mentre sono in stallo i negoziati sul programma nucleare iraniano e sul conflitto. Trump, al 77esimo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele, non sa se a breve ci sarà un accordo. «Non ne ho idea. Se non lo raggiungono, passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere un accordo», ha detto ieri il presidente Usa. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano. Anche perché i colloqui finora non hanno dato rilevanti risultati.

Incendio vicino a base nucleare negli Emirati

Le autorità di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incendio divampato in un generatore elettrico all’esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, nella regione di Al Dhafra, causato dall’impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Lo rende noto su X l’ufficio stampa di Abu Dhabi.

17 Maggio 2026 - 12:00

Ghalibaf nominato inviato speciale per la Cina

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, è stato nominato inviato speciale per la Cina. Ne ha dato notizia l’agenzia iraniana Tasnim che cita fonti informate. L’incarico è stato assunto da Ghalibaf su suggerimento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e con l’approvazione della Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

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