Iran, Trump: «Hanno interesse a raggiungere accordo». Un drone causa un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati

Ghalibaf nominato inviato speciale dell'Iran per la Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l’Iran ha «interesse a raggiungere un accordo». Lo ha dichiarato in un’intervista al corrispondente di Bfmtv negli Stati Uniti, Antoine Heulard, mentre sono in stallo i negoziati sul programma nucleare iraniano e sul conflitto. Trump, al 77esimo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele, non sa se a breve ci sarà un accordo. «Non ne ho idea. Se non lo raggiungono, passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere un accordo», ha detto ieri il presidente Usa. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano. Anche perché i colloqui finora non hanno dato rilevanti risultati.

Incendio vicino a base nucleare negli Emirati

Le autorità di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incendio divampato in un generatore elettrico all’esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, nella regione di Al Dhafra, causato dall’impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Lo rende noto su X l’ufficio stampa di Abu Dhabi.