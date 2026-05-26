Ritardi sull’Alta Velocità Milano-Bologna, rallentamenti fino a 2 ore: «Una persona sui binari». Situazione in ripresa

L'intervento delle Forze dell'ordine, che hanno poi dato il via libera alla ripresa della circolazione, ma con velocità ridotta

È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria, dopo i forti rallentamenti sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna. Rfi aveva segnalato la «presenza di persone non autorizzate» nei pressi dei binari all’altezza di Reggio Emilia. I treni dell’Alta Velocità rischiano di dover viaggiare sulla linea convenzionale, con relative limitazioni della velocità. La prima segnalazione era partita alle 13.30, quando erano state avvistate le prime persone nei pressi dei binari. Si sarebbe trattato di una singola persona.

Quali treni sono coinvolti da ritardi, cambi di stazioni e variazioni

I treni direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 9514 Salerno (partito alle 9.23) diretto a Torino Porta Nuova . Oggi il mezzo ferma a Reggio Emilia anziché a Reggio Emilia AV Mediopadana. I passeggeri a bordo possono utilizzare i primi treni utili con laiuto del personale dell’Assistenza clienti di Trenitalia. Ferma a Reggio Emilia invece che a Reggio Emilia AV Mediopadana anche il convoglio FR 8811 da Milano centrale (13.35) a Lecce (dove l’arrivo era previsto alle 21.59). Ritardi considerevoli, intorno alle due ore ma in aumento, anche per i treni FR 9628 da Napoli centrale (9.55) a Milano centrale, e da Milano centrale (con partenza alle 13 e alle 13.10) a Napoli centrale. Il consiglio per i clienti è di controllare l’evoluzione dei percorsi e ogni aggiornamento all’indirizzo web «Cerca treno».