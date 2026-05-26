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L’istruttoria su easyJet per il trasporto in stiva dei bagagli

26 Maggio 2026 - 09:12 Alba Romano
easyjet istruttoria antitrust
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L'Antitrust: pratica commerciale scorretta
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L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della società easyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. La società – si legge in una nota – avrebbe strutturato – sul proprio sito internet e sulla propria app – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli e/o attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio. E proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.

Il consumatore – si legge nella nota dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – «sarebbe così indotto in errore sull’effettivo prezzo del sevizio per ciascuna tratta di viaggio». E quindi nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, «dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da easyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online (tramite sito o app)». Secondo l’Autorità, questa condotta potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. L’avvio dell’istruttoria – conclude la nota – «segue una moral suasion alla quale easyJet non si è conformata».

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