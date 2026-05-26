L’auto elettrica fa crollare Ferrari in Borsa: «Il problema è il prezzo»

La Ferrari Luce presentata al Quirinale. Ma Piazza Affari non gradisce

La Ferrari Luce fa crollare il titolo del Cavallino in Borsa. Le quotazioni della società hanno perso il 6% in apertura a Piazza Affari a quota 291,25 euro. La nuova auto è stata anche presentata al Quirinale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presenza di John Elkann. Ma il problema sarebbe il suo prezzo.

La Ferrari Luce e il titolo in Borsa

«Il prezzo di partenza è stato fissato a 550 mila euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un’offerta di nicchia all’interno della gamma, rappresentando circa l’1% dei volumi totali», rilevano gli analisti di Mediobanca. Anche Equita critica il prezzo e aggiunge che non è stata fornita alcuna indicazione sui volumi attesi”. «Restiamo dell’idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello ‘range’, non genererà volumi elevati» e che i volumi di Luce non «siano determinanti nell’influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l’immagine di qualità e performance», dicono.

Il modello e le perplessità del mercato

La Luce sembra «un mix tra Honda Accord EV e Tesla 3», ha dichiarato a Bloomberg Pierre-Olivier Essig, capo della ricerca di Air Capital. «Siamo persi nella traduzione della nuova strategia di Ferrari che cerca di emulare il design di Apple», afferma ancora Essig, che dice di preferire «macchine cinesi o giapponesi con lo stesso look e tipo di performance per una frazione del prezzo». La vettura ha quattro porte e cinque sedili, novità assoluta per il Cavallino Rampante. Ha quattro motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh, oltre a sospensioni attive di derivazione F80 e assale posteriore sterzante indipendente.