Accoltella il figlio 12enne, la madre lo difende: lui tenta il suicidio. La lite in casa a Napoli

Il ragazzo e suo padre sono ricoverati all'ospedale Vecchio Pellegrini. Il 12enne avrebbe due ferite al polmone sinistro

È ricoverato in condizioni gravi il 12enne colpito dal padre questa mattina in una casa al Rione Sanità, nel centro di Napoli. La discussione è rapidamente degenerata in violenza nell’abitazione in via Vergini, quando erano le 8.30. Il 12enne è stato colpito con due fendenti al polmone sinistro e trasportato in codice rosso al Vecchio Pellegrini, dove ora si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il padre dopo aver colpito il figlio avrebbe rivolto la lama contro se stesso, ferendosi al collo e al volto nel tentativo di togliersi la vita. Anche l’uomo è ricoverato al Pellegrini in prognosi riservata.

Cosa è successo in via Vergini: la ricostruzione dei carabinieri

A dare l’allarme sono stati i vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118, e qui la vicenda si è ulteriormente complicata: l’uomo, in piena escandescenza, avrebbe aggredito una delle infermiere intervenute per i soccorsi. Ferita anche la madre del ragazzino a una mano, una lesione che gli investigatori riconducono al classico «taglio da difesa», compatibile con il tentativo di proteggere il figlio durante l’aggressione.

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