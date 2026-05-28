Washington Post: «Trump preme, vuole la banconota da 250 dollari con il suo volto» – La foto

Sarebbe la prima volta, dopo oltre 150 anni, che ci appare un presidente in vita. La direttrice della Zecca, Patricia Solimene, avrebbe segnalato più volte le difficoltà legali e tecniche dell’operazione: ma è stata rimossa

Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’amministrazione americana avrebbe esercitato pressioni sulla Zecca di Stato per realizzare una banconota da 250 dollari con il volto del presidente Donald Trump, e una prima bozza sarebbe già stata preparata. Il quotidiano cita tra le sue fonti quattro dipendenti ed ex funzionari coinvolti nel progetto.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Sarebbe la prima volta dopo oltre 150 anni che compare sopra un presidente ancora vivo

Se l’iniziativa dovesse andare avanti, sarebbe la prima volta in oltre 150 anni che il ritratto di un leader ancora in vita compare su una banconota statunitense. La legge federale, infatti, consente di raffigurare sul denaro soltanto persone decedute. Stando alle fonti del Post, il tesoriere Brandon Beach e il suo consigliere Mike Brown avrebbero più volte sollecitato il personale del Bureau of Engraving and Printing, l’agenzia del Tesoro responsabile della stampa delle banconote, a predisporre alcuni prototipi. Tra agosto e settembre del 2025 sarebbero state presentate diverse bozze, inclusa una con il volto di Trump al centro, accompagnato dalle firme del presidente e del segretario al Tesoro Scott Bessent.

Chi ha realizzato l’ipotetica banconota

Il bozzetto sarebbe stato realizzato dal pittore britannico Iain Alexander, che ha raccontato di aver discusso il progetto direttamente con Trump. Il presidente avrebbe suggerito alcune modifiche, tra cui l’inserimento dei colori della bandiera americana e di un logo dedicato al 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Alexander, che si definisce ritrattista ufficiale della regina Elizabeth II, ha riferito che Trump lo chiama «il suo artista britannico preferito». La nuova banconota da 250 dollari era stata autorizzata dal Congresso lo scorso anno proprio in vista delle celebrazioni per i 250 anni della fondazione degli Stati Uniti, senza però alcun riferimento all’immagine del presidente.

I dubbi della ex direttrice Solimene (che guarda caso è stata poi rimossa)

Un portavoce del Dipartimento del Tesoro ha confermato che il Bureau of Engraving and Printing sta valutando il progetto e conducendo le verifiche necessarie, in attesa dell’approvazione definitiva della legge. La direttrice della Zecca, Patricia Solimene, avrebbe tuttavia segnalato più volte a Beach e Brown gli ostacoli legali e tecnici dell’operazione, sottolineando che sarebbero necessari almeno sei-otto anni per produrre la nuova banconota. Solimene è stata rimossa dall’incarico il 27 aprile e sostituita ad interim proprio da Brown.