Brennero preso d’assalto prima del blocco per una manifestazione: code per 14 km e traffico in tilt in Austria

Gli automobilisti sono partiti d'anticipo per evitare il blocco totale del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria. Il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo: «Scelta irresponsabile»

Dalle prime ore del mattino si registrano forti rallentamenti e traffico in tilt in vista del blocco totale del Brennero, in programma domani 30 maggio per una manifestazione ambientalista in Austria. Le code arrivano addirittura a toccare i 14 chilometri sul versante tirolese, al casello autostradale dell’A12 di Schönberg. Molti turisti, ma anche trasportatori, stanno anticipando il viaggio verso l’Italia per evitare la maxi-deviazione per Salisburgo e Tarvisio prevista per sabato 30 maggio. Una «scelta irresponsabile», come l’ha definita il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo.

Vicepresidente provincia di Bolzano: «Scelta irresponsabile»

«Ritengo irresponsabile la scelta di bloccare il Brennero e proprio per questo non parteciperò assolutamente alla manifestazione annunciata». Così il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Marco Galateo, interviene sul previsto blocco dell’asse del Brennero, che equivale a rischiare di avere «danni economici enormi, aggravare una situazione viabilistica già difficile e colpire indistintamente migliaia di persone che nulla hanno a che vedere con la protesta. Bisogna avere il coraggio di capire quando una protesta resta una legittima espressione di dissenso e quando invece supera il limite, finendo per paralizzare un territorio, danneggiare l’economia e far pagare il prezzo più alto a tutti i cittadini», aggiunge Galateo. Il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano ricorda anche la manifestazione di 10mila agricoltori di Coldiretti della scorsa settimana: «Ero presente anchio. È stata una protesta forte, partecipata e capace di attirare l’attenzione nazionale senza però condizionare il traffico e senza mettere in ginocchio il territorio. Questa è la differenza tra una protesta civile e un’azione irresponsabile che rischia di trasformarsi in un danno collettivo», conclude.

La chiusura del 30 maggio per una manifestazione ambientalista

Il Brennero sarà bloccato sabato 30 maggio per via di una manifestazione ambientalista in programma in Austria. In particolare, in direzione nord sull’intera tratta ricadente nel territorio della provincia di Bolzano dell’A22, chiusura dalle ore 07:00 fino alle ore 20:00 circa per mezzi pesanti con massa complessiva oltre 7,5 t, fatta eccezione per il trasporto di merci deperibili, animali vivi, carburanti e per i mezzi di emergenza e gli automezzi diretti alle stazioni di carico del sistema del trasporto combinato strada-ferrovia (Rola). Dalle ore 10:30 chiusura per tutti gli altri veicoli dal casello di Vipiteno in poi. I camion vengono deviati sul parcheggio Sadobre/Campo di Trens, fino a esaurimento posti. Successivamente i mezzi verranno fatti ridiscendere in direzione sud. A seconda delle condizioni del traffico, l’uscita obbligatoria potrebbe essere spostata al casello precedente. L’A22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in direzione nord a partire da Trento o di deviare ampiamente attraverso il passo del Tarvisio.