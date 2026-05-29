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Pordenone, uccide il padre della compagna al culmine di una lite. «Ho agito per legittima difesa»

29 Maggio 2026 - 18:06 Alba Romano
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La vittima era un cittadino romeno, mentre il presunto aggressore, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito
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Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio a Porcia, in provincia di Pordenone, al termine di una violenta lite avvenuta all’interno di un’abitazione. A ucciderlo sarebbe stato il compagno 51enne della figlia. L’allarme è stato dato intorno alle 16 da alcuni familiari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, il personale della polizia scientifica e i sanitari del 118.

La confessione prima del ricovero d’urgenza in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, l’arma utilizzata potrebbe essere una bottiglia. La vittima era un cittadino romeno, mentre il presunto aggressore, cittadino italiano, è rimasto a sua volta gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elicottero. Prima del trasferimento, il 51enne avrebbe dichiarato agli investigatori di aver agito per legittima difesa. La Procura di Pordenone ha avviato le indagini e sul luogo del delitto è atteso anche il magistrato di turno. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso per prestare assistenza ai coinvolti.

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