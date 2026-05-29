Si mette un sacchetto in testa per sfregiare tre auto, la vendetta con l’ex moglie è un disastro: così il 78enne si è fatto riconoscere – Il video

È successo a San Raffale Cimena, in provincia di Torino. L'uomo, un 78enne residente a Santena, è accusato di danneggiamento aggravato

Si era messo un sacchetto in testa per non farsi riconoscere, poi aveva usato un oggetto simile a un bastone per rigare la carrozzeria e forare gli pneumatici di tre macchine a San Raffaele Cimena (Torino), probabilmente per rancori personali nei confronti dell’ex moglie. Peccato però che le telecamere di videosorveglianza abbiano immortalato tutta la scena. Così, un 78enne residente a Santena, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Il sacchetto scivola e il volto si rivela alla telecamere

Un tentativo goffo, quello del 78enne, con la beffa finale: durante l’azione vandalica il sacchetto gli è scivolato dalla testa, rivelando il suo volto. I carabinieri della stazione di Castiglione Torinese hanno fatto presto ad analizzare le immagini e isolare alcuni fotogrammi per riconoscere il responsabile. Nel corso delle indagini è anche stato recuperato l’oggetto utilizzato per danneggiare le auto.