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A 11 anni vuole accoltellare il prof, la diretta video sulla chat da scuola con il casco integrale: il caso a San Vito Lo capo

29 Maggio 2026 - 17:12 Giovanni Ruggiero
Auto polizia
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Paura in una scuola media in provincia di Trapani, dove lo studente si è presentato con due coltelli e il volto coperto intenzionato a colpire il suo professore. L'aggressione sarebbe stata ripresa con il suo stesso telefono
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Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha tentato di accoltellare il proprio insegnante di tecnologia durante le lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva con sé due coltelli di piccole dimensioni e ha cercato di colpire il docente davanti ai compagni. Il professore è rimasto illeso perché il ragazzo è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo.

Il casco integrale e la diretta sul gruppo Telegram

L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere, poi avrebbe filmato tutta la scena con il cellulare trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Gli inquirenti definiscono «inquietanti» i dettagli che stanno emergendo dalle indagini. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando anche l’eventuale premeditazione del gesto. L’episodio ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo. 

In aggiornamento

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