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Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: 19enne muore annegato davanti agli amici. Il caso nel Bresciano

31 Maggio 2026 - 20:56 Alba Romano
lago iseo muore 19enne
lago iseo muore 19enne
Il giovane si era lanciato nei pressi dell’imbarcadero dei battelli di linea. I medici hanno tentato le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare
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Si è tuffato nel lago d’Iseo, sul lungolago di Pisogne, nel Bresciano, ma non è più riemerso a galla. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi lanciato in acqua nei pressi dell’imbarcadero dei battelli di linea. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di entrare in acqua. Per ragioni ancora in fase di accertamento, l’impatto si è rivelato fatale.

La dinamica dei fatti

L’allarme è scattato subito. Sono stati proprio gli amici a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza che hanno recuperato il corpo del ragazzo riportandolo a riva. A quel punto i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Gli accertamenti

La tragedia si è consumata in una zona particolarmente frequentata del lungolago, dove numerosi presenti hanno assistito alla scena. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le condizioni in cui è avvenuto il tuffo.

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