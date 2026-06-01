Brianza, arrestato 21enne con l’accusa di terrorismo internazionale. Ma lui si difende: «I miei post? Solo divulgazione»

Per la procura di Milano il giovane, nato in Italia, era «pronto a colpire come a Modena». Davanti al Gip ha negato le accuse

Un 21enne è stato fermato ieri dalla Procura di Milano con l’accusa di terrorismo internazionale. Nato a Vimercate da genitori originari del Marocco, esaltava sui social gli attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i «cristiani» e «contro l’Occidente» e incitava, secondo la procura, «al martirio». In rete «ha pubblicato diversi post inneggianti al martirio facendo ritenere verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione». Dall’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola emerge che il 9 giugno il giovane era pronto a volare in Marocco.

«Associato all’Isis»

Il 21enne, per la procura si sarebbe «associato all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico». Con un indottrinamento e una radicalizzazione via web, «rivelava la propria adesione all’organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico» e su Instagram e TikTok «pubblicava in maniera costante video di propaganda riconducibili alla galassia jihadista ed in particolare all’organizzazione terroristica denominata Stato Islamico ed al primo Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi».

La spiegazione del 21enne: «I miei post? Solo divulgazione»

Oggi pomeriggio davanti al Gip Rossana Mongiardo, che domani dovrebbe depositare il provvedimento relativo alla richiesta di convalida del fermo e dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, il giovane ha spiegato che faceva solo «divulgazione». Per quanto riguarda il riferimento a Modena, ha affermato di sapere che non è stato un attentato terroristico, ma ha comunque pubblicato il video dell’auto che travolge i passanti. Il 21enne aveva un biglietto pronto per il Marocco, un volo per il 9 giugno, che ha fatto scattare il blitz della Digos. In merito alla partenza ha sostenuto che andava all’estero per sostenere un esame.