Modena, El Koudri in silenzio davanti al gip. La procura non chiede l’aggravante del terrorismo. «Deliri anche contro la Nato e Ferragni»

Il 31enne ha scelto di non rispondere sui fatto di sabato, quando si è lanciato con la sua auto contro i passanti, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. I pm non hanno contestato nemmeno l’aggravante di odio razziale e la premeditazione

Davanti al gip di Modena, durante l’udienza di convalida che si è svolta in carcere, Salim El Koudri ha scelto di non rispondere sui fatti di sabato, quando si è lanciato con la sua auto contro i passanti, investendo diverse persone in centro a Modena. Il 31enne ha però consegnato agli inquirenti i codici di sblocco del cellulare, che sarà ora analizzato per approfondire il suo profilo personale e il suo passato. Il difensore, l’avvocato Fabio Giannelli, ha chiesto una visita medica per il giovane, auspicando che gli vengano prescritti farmaci in grado di stabilizzarlo e facilitare così la collaborazione con la magistratura. «Mi è sembrato più lucido rispetto a ieri», ha spiegato il legale all’uscita dal carcere. «Mi ha chiesto delle sigarette. Gli ho detto che sarebbero arrivati i suoi genitori, ma lui ha risposto: “Aspettiamo, voglio essere pronto”».

La convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere

L’avvocato ha poi confermato che la Procura ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere, una misura che, ha sottolineato, «era prevedibile». Giannelli ha affermato che una struttura psichiatrica giudiziaria sarebbe più adeguata del carcere per il suo assistito. Nei prossimi giorni chiederà una visita specialistica e successivamente una perizia psichiatrica per definire il quadro clinico e individuare il percorso più idoneo.

La procura non chiede «l’aggravante del terrorismo»

Intanto, la procura di Modena non ha contestato l’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. «Ha compiuto un gesto terribile, ma nessuno ha ancora compreso davvero cosa sia accaduto nella sua mente quel giorno. Saranno gli psichiatri forensi a fare chiarezza», riferisce ancora il legale. È stata confermata l’accusa di strage, per il momento, dunque, «gli vengono contestate solo le lesioni gravissime».

Struttura psichiatrica più adeguata del carcere

El Koudri non avrebbe inviato soltanto email all’università con contenuti contro i cristiani. Secondo il suo legale avrebbe anche contattato basi Nato per chiedere informazioni sul menu e sulle modalità di arruolamento. Giannelli ha inoltre riferito che, dai suoi profili social, emergono diversi contenuti polemici: tra questi anche un post critico nei confronti di Chiara Ferragni, oltre ad altri messaggi contro chi «guadagna denaro in modo immeritato». Secondo il difensore, tuttavia, questi elementi non delineerebbero un percorso logico coerente, ma rappresenterebbero piuttosto il segnale di un profondo disagio personale che starebbe attraversando l’indagato.

Insonnia, tachicardia e «disturbo schizoide»

L’avvocato ha poi riferito che il 31enne avrebbe manifestato sintomi preoccupanti, come la percezione di “voci”, insonnia e tachicardia, motivo per cui si sarebbe rivolto al centro di salute mentale, dove sarebbe stato preso in carico. Durante una visita, gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità. Che non sarebbe stato «adeguatamente trattato», ma sarebbe «progressivamente peggiorato» fino a raggiungere una fase critica.